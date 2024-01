Sayona Mining Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "United States Cellular Corp":

In den letzten vier Wochen gab es bei Sayona Mining positive Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sayona Mining daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12,43 Euro, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49. Dies zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sayona Mining wird mit einem Wert von 100 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, gibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Sayona Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,13 AUD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,044 AUD weicht somit um -66,15 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-37,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Sayona Mining-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

