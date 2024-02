Sayona Mining Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Dividendenrendite von Sayona Mining beträgt derzeit 0 %, was 6,37 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,37 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sayona Mining-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 71,93, was auf eine Überbewertung des Wertpapiers hinweist. Somit wird die Aktie auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Sayona Mining-Aktie derzeit -33,33 % vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -66,67 %, was auch zu einer insgesamt "Schlechten" Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Sayona Mining deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlechten" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlechte" Einstufung für Sayona Mining.