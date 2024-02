Sayona Mining Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Sayona Mining-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 63, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Sayona Mining jedoch überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Sayona Mining.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Sayona Mining-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine "Schlecht"-Bewertung, da eine Abweichung von -66,67 Prozent festgestellt wurde. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von -33,33 Prozent und führt somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Sayona Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,37 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sayona Mining bei 12,43, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.