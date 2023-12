Sayona Mining Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der Sayona Mining-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,065 AUD weicht davon um -53,57 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sayona Mining ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sayona Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Dieser Unterschied von 6,82 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.