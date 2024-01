Sayona Mining Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sayona Mining wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 70 Punkten, was darauf hinweist, dass Sayona Mining überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 55, was bedeutet, dass Sayona Mining weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sayona Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sayona Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,057 AUD weicht somit um -56,15 Prozent ab und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,07 AUD unter dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Sayona Mining ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,43 auf, was 75 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.