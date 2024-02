Sayona Mining Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Dividendenrendite von Sayona Mining liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Sayona Mining-Aktie um -59,09 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der letzten 50 Handelstage um 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sayona Mining wird als neutral eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sayona Mining bei 12,43, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen.