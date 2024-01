Sayona Mining Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Sayona Mining wird derzeit bei 100 eingestuft, was als "Schlecht" gilt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,32, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Sayona Mining gab es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sayona Mining daher eine Bewertung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sayona Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,044 AUD weicht um -66,15 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-37,14 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sayona Mining-Aktie daher für die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sayona Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 6,55 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,55 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.