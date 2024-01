Sawai Holdings-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Sawai liegt bei 23,17, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die Sawai bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" Rating erhält. Insgesamt erhält die Sawai daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Sawai-Aktie führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Sawai. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen vor allem um positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse erreicht die 200-Tage-Linie (GD200) der Sawai aktuell 4138,73 JPY, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 5240 JPY liegt und einen Abstand von +26,61 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 4904,36 JPY hat, entspricht einer Differenz von +6,84 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Gut".