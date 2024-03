Savosolar Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Meriaura ergibt die Analyse des 7-Tage-RSI einen Wert von 68,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Meriaura in den letzten Wochen kaum Veränderungen zeigten. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,61 SEK für Meriaura, während der tatsächliche Kurs bei 0,451 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,07 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 0,52 SEK, was zu einem Abstand von -13,27 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Meriaura geäußert wurden. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung vergeben.