Savills Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Savills ist derzeit besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen erfasst. Nur an drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Neben dem aktuellen Stimmungsbild spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität für Savills zeigte eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Savills liegt bei 45,57, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 898,8 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 962 GBP deutlich darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 969,1 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Savills auf Grundlage der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating. Die Anleger zeigen sich optimistisch und die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet sowie die technische Analyse deuten auf eine positive Entwicklung hin.