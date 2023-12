Savills Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Savills' RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 2,68 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der RSI25 liegt bei 34,55, was darauf hindeutet, dass Savills weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Savills-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben Savills in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen gegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für die kommenden zwölf Monate liegt das durchschnittliche Kursziel bei 1375 GBP, was eine "Gut"-Empfehlung von 39,45 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Savills-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Savills bei 894,38 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 986 GBP gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,24 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 846,17 GBP, was einem Abstand von +16,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anlegerstimmung ist ebenfalls positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen überwiegt die positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Savills, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Savills daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Savills als "Gut" bewertet.