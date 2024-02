Savills Aktie: So kann es weitergehen!

Die Aktie der Savills wurde innerhalb der letzten zwölf Monate von Analysten mit insgesamt 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1375 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 42,93 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Savills diskutiert. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung hinweist. Neutral war die Stimmung an drei Tagen, und aktuell sind die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 898,8 GBP, was 7,03 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 962 GBP liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 969,1 GBP, was nur 0,73 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie der Savills.