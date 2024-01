Savills Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem schlechten Rating führt.

Die Diskussionen rund um Savills auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Savills von 969 GBP mit +8,34 Prozent Entfernung vom GD200 (894,41 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal auf. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 853,76 GBP, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Savills liegt bei 31,79, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Savills in Bezug auf die Anlegerstimmung.