Savills Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Savills-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 894,39 GBP, während der aktuelle Kurs bei 951 GBP liegt, was eine Abweichung von +6,33 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (868,31 GBP) liegt mit einer Abweichung von +9,52 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Savills. In den letzten Tagen gab es acht positive und nur zwei negative Tage, während es an vier Tagen keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 80, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 29,65, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Savills.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.