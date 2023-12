Savills Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse für die Savills-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Trend positiv entwickelt. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs von 986 GBP sowohl über dem längerfristigen Durchschnitt (+10,24 Prozent) als auch über dem kurzfristigen Durchschnitt (+16,53 Prozent) liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine positive Bewertung hin, da der RSI bei 2,68 liegt und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer positiven Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Die Analysteneinschätzung zeigt ebenfalls eine positive Bewertung der Savills-Aktie. Von 18 Analysten wurden 1 als "Gut" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Es wird erwartet, dass der Kurs auf 1375 GBP steigt, was einer Erwartung von 39,45 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung der Savills-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des RSI und der Analysteneinschätzungen.