Savills Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung an den Aktienmärkten wird nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben sich die Kommentare und Meinungen zu Savills auf verschiedenen sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Savills diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Savills von 1035 GBP eine Entfernung von +14,53 Prozent vom GD200 (903,71 GBP). Dies wird als positives Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 976,03 GBP, was einem Abstand von +6,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Savills-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Für Savills zeigt der RSI7 einen Wert von 11,38 Punkten, was auf eine Überbewertung hindeutet. Für den RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch ein neutraler Wert. Insgesamt erhält das Savills-Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Savills auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.