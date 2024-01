Saville Resources Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für die Aktie von Saville in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Indikator, der für die Bewertung herangezogen wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Sowohl der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 66 als auch der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 63,64 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Saville.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Saville, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wurde die technische Analyse durchgeführt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,19 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,085 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage mit einem Stand von 0,1 CAD führt zu einer negativen Bewertung. Insgesamt wird daher die Aktie von Saville mit "Schlecht" bewertet.