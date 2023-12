SaverOne 2014 American Depositaryes Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Saverone 2014":

Die technische Analyse der Saverone-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,03 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 0,68 USD einen Abstand von -33,98 Prozent aufgebaut hat und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,44 USD, was einer Differenz von +54,55 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analyse als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Saverone diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 8,33 Punkten, was bedeutet, dass die Saverone-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 30,82, was darauf hinweist, dass Saverone als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde ebenfalls positiv bewertet.

Insgesamt erhält Saverone auf Basis dieser Analyse eine "Gut"-Bewertung.