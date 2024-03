SaverOne 2014 American Depositaryes Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Saverone 2014":

Die Saverone hat auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit eine Bewertung von "Gut". Der GD200 liegt bei 0,93 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,16 USD) um +24,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,98 USD zeigt eine positive Abweichung von +18,37 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Saverone liegt bei 74 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt hingegen mit einem Wert von 47,59 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamteinschätzung "Schlecht" für die Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine negative Entwicklung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch überwiegend positive Meinungen in den vergangenen Wochen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Saverone sowohl auf technischer als auch auf sentimentaler Basis unterschiedliche Einschätzungen erhält, wobei die Anlegerstimmung positiver ausfällt.