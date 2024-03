SaverOne 2014 American Depositaryes Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Saverone 2014":

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Beurteilung, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Saverone betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 52,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Saverone-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 38,06, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Saverone-Aktie derzeit 28,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +40,86 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf ein insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild hin.

Die Analyse der Anlegerstimmen in den sozialen Medien ergibt, dass Saverone in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral".

Insgesamt erhält Saverone also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI, eine Einschätzung von "Gut" in der technischen Analyse und gemischte Bewertungen in Bezug auf das Sentiment und die Anlegerstimmung.