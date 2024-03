Save Foods Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Save Foods hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung erlebt und liegt nun 12,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -53,38 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Save Foods derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI von 57,69. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 55. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Nach Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen wird die Anleger-Stimmung als eher neutral bewertet, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen über den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Save Foods über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordern ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.