Save Foods Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Save Foods-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -57,41 Prozent, während auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -20,96 Prozent aufweist. Dies führt zu insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über Save Foods hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Save Foods steht bei 90,07, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung hingegen wird als positiv bewertet, da private Nutzer in sozialen Medien und diverse Kommentare überwiegend positiv waren. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Save Foods-Aktie, wobei technische Aspekte "Schlecht" abschneiden, während die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.