Save Foods Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum bestimmt. Nach Berücksichtigung des RSI der letzten 7 Tage für die Save Foods-Aktie ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Save Foods weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Save Foods also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Save Foods keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung auf sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen ergab, dass vor allem positive Themen rund um Save Foods angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt mit "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Save Foods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,23 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,795 USD, was einer Abweichung von -57,57 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,26 USD eine Abweichung von -20,58 Prozent, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik daher eine "Schlecht"-Bewertung für Save Foods.