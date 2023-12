SaveLend AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Aktie von Savelend wurde in den letzten Monaten analysiert, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt wurden. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz, wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung hin, die zu dieser Einschätzung führt.

Die Meinungen und Stimmungen der Anleger wurden ebenfalls untersucht, insbesondere die Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden, was zu der Einschätzung führte, dass das Unternehmen als "Schlecht" anzusehen ist.

Zur Untermauerung dieser Einschätzung wurde der Relative Strength Index (RSI) analysiert. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führten zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Aktie von Savelend als "Neutral" bis "Schlecht" basierend auf den verschiedenen Analysen.