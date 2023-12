SaveLend AB Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Savelend-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (51,81) ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Savelend nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -25,83 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Savelend-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität auf einem durchschnittlichen Niveau lag. Daher erhält die Savelend-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten jedoch auf eine negative Anlegerstimmung hin. In den letzten Wochen wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt die Redaktion verlauten, dass die Savelend-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.