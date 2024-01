SaveLend AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Savelend wird bei einem Niveau von 20 als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,02 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Savelend derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,67 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,7 SEK) um -14,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,31 SEK weist mit einer Abweichung von +7,34 Prozent auf einen "Gut"-Wert hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie, wobei die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet berücksichtigt wird. Bei Savelend zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Savelend wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.