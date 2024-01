Savaria-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Savaria beträgt das aktuelle KGV 23, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (mit einem Durchschnitt von 27) zeigt, dass Savaria aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Savaria. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Änderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Savaria liegt der RSI7 bei 77,38 Punkten, was anzeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,38, was bedeutet, dass Savaria hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Savaria eine Performance von 7,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 12,88 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -5,41 Prozent führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Savaria mit einer Rendite von 7,26 Prozent um 0,21 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.