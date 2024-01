Savaria Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie von Savaria wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 23,41, was 20 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" von 29,35. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Savaria eine Rendite von 7,47 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,37 Prozent aufweist, liegt Savaria mit 0,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Savaria-Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Savaria daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Savaria-Aktie abgegeben, von denen 6 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenratings beträgt 19,67 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 31,99 Prozent entspricht, wenn man den letzten Schlusskurs von 14,9 CAD zugrunde legt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Savaria somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.