Savaria Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktienanalyse von Savaria zeigt interessante Einsichten in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Laufe der Zeit. Insgesamt weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 15,53 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,17 CAD liegt, was einer Abweichung von -2,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 14,17 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung für Savaria führt. Insgesamt wird Savaria auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und auch die Anleger zeigten sich größtenteils positiv eingestellt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Savaria mit einer Rendite von -0,8 Prozent mehr als 4 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor liegt. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,38 Prozent, wobei Savaria mit 7,17 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.