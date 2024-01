Savara Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Biotechnologie-Firma Savara hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt, mit einer Steigerung des Aktienkurses um 149,69 Prozent. Im Vergleich dazu stieg der Durchschnitt der "Biotechnologie"-Branche lediglich um 25,29 Prozent, was Savara zu einer Outperformance von beeindruckenden +124,4 Prozent verhalf. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor übertraf Savara mit einer Rendite von 17,07 Prozent den Durchschnitt um 132,62 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Savara liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysteneinschätzungen für die Aktie von Savara sind auf langfristiger Basis positiv, mit einem Kursziel von 3 USD und einer Erwartung von -36,17 Prozent auf Basis des aktuellen Schlusskurses von 4,7 USD. Insgesamt vergeben die Analysten daher eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Savara-Aktie zeigt gemischte Signale, mit einem RSI7 von 49,4 und einem RSI25 von 27,52. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt wird die Aktie von Savara von Analysten positiv eingeschätzt, aufgrund der starken Performance in den vergangenen 12 Monaten und der neutralen Bewertung auf Basis des RSI. Die niedrige Dividendenrendite hingegen zeigt Raum für Verbesserung.