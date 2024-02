Savara Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkurs von Savara hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 100 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflegesektor eine Überperformance von 106,08 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Biotechnologie beträgt -10,01 Prozent, wobei Savara aktuell um 110,01 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Savara.

Aus technischer Sicht wird die Savara-Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 35,05 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Savara bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 2,53 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da die Dividenden niedriger ausfallen.

Insgesamt zeigt die Savara-Aktie eine positive Entwicklung im vergangenen Jahr, was zu positiven Bewertungen in verschiedenen Bereichen führt.