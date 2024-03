Savara Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Savara eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und ein negatives Feedback. An acht Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis einer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Savara von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 100 Prozent erzielt, was 99,93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -3,35 Prozent. Savara liegt aktuell 103,35 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von Savara liegt aktuell bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Von Analysten wird die Savara-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Kürzerfristig liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 12,47 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Savara eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.