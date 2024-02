Savara Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Savara hat im letzten Jahr eine Rendite von 100 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflegesektor eine Überrendite von 104,38 Prozent darstellt. Im Bereich der Biotechnologie liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,56 Prozent, wobei Savara aktuell um 108,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 5,12 USD eine positive Differenz von +36,9 Prozent zum GD200 (3,74 USD), was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Ebenso liegt der Kurs mit 4,67 USD beim GD50, was einer Differenz von +9,64 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

In Bezug auf Dividenden weist Savara im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Biotechnologiebranche von 2,53 Prozent eine Rendite von 0 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzungen geben für Savara überwiegend positive Bewertungen ab. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 gute, 0 neutrale und 0 schlechte Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Rating führt. Auch die aktuellen Bewertungen der Analysten zeigen eine positive Tendenz, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,5 USD, was eine Empfehlung für einen Anstieg um 7,42 Prozent darstellt. Insgesamt erhält die Savara-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Seiten der Analysten.