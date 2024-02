Savara Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Biotechnologiefirma Savara hat derzeit eine Dividendenrendite von 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,5%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält die Savara insgesamt ein "Gut", da 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Bewertungen und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Savara liegt bei 3 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -40% sinken wird. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet, und die Gesamteinstufung lautet "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Savara ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit positiven Themen rund um Savara beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Savara liegt bei 33,33, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Savara daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".