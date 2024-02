Savannah Petroleum Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) der Savannah Energy liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Savannah Energy beträgt derzeit 554, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Öl- und Gasbranche als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Savannah Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 12,05 Prozent. Dies führt zu einer weiteren schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Savannah Energy diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird Savannah Energy daher in den oben genannten Kategorien neutral bewertet.