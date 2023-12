Savannah Petroleum Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Savannah Energy-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Savannah Energy.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Savannah Energy derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,88%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Savannah Energy war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Die Aktie von Savannah Energy war zuletzt weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Savannah Energy, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".