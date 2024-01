Savannah Petroleum Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Savannah Energy liegt derzeit bei 554,39 und damit 5948 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 9. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 7,02 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,25 GBP liegt, was einer Abweichung von +273,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 9,62 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +172,87 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Savannah Energy-Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Savannah Energy deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Es wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was auf eine neutrale Anlegerstimmung hinweist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Diskussionsstärke messen unsere Programme als unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.