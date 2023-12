Saurer Intelligent Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Saurer Intelligent wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine normale Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führte.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Saurer Intelligent von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch die technische Analyse zeigt positive Signale, da der aktuelle Kurs 5,7 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 hingegen signalisiert Neutralität.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance der Saurer Intelligent-Aktie. Mit einer Performance von -10,1 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt sie deutlich unter dem Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche und des "Industrie"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.