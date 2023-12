Saurer Intelligent Aktie: Wann tut sich was?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung haben direkte Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Saurer Intelligent haben Analysten eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt und klassifizieren das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führt.

Der Aktienkurs von Saurer Intelligent hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industrieaktien eine Unterperformance von 10,06 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur Bauindustrie liegt die Aktie um 10 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird die Aktie von Saurer Intelligent als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Stimmung bei den Anlegern, während die Aktienbewertung insgesamt eher negativ ausfällt.