Saurer Intelligent Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Saurer Intelligent-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 2,54 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (2,16 CNH) deutlich darunter liegt, mit einer Abweichung von -14,96 Prozent. Eine ähnliche Abweichung von -12,2 Prozent wurde auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage festgestellt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen und Kommentare in sozialen Medien festgestellt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Saurer Intelligent auf 7-Tage-Basis einen Wert von 21,79 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine insgesamt unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate gemessen, was zu einer negativen Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Saurer Intelligent-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, dem RSI und dem Sentiment und Buzz im Internet.