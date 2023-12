Saurer Intelligent Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Downer Edi":

Der Aktienkurs von Saurer Intelligent zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -10,1 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 0,4 Prozent in den letzten 12 Monaten kommt, liegt Saurer Intelligent mit 10,5 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Saurer Intelligent diskutiert, wobei an sechs Tagen die Diskussion von positiven Themen und an vier Tagen von negativen Themen geprägt war. Allerdings zeigte sich in den letzten ein bis zwei Tagen ein überwiegendes Interesse an negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Saurer Intelligent-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 61,11 weniger volatil und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Das Stimmungsbild bei Saurer Intelligent hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Saurer Intelligent für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.