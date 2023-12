Saurer Intelligent Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Saurer Intelligent-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,63 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,8 CNH weicht um 6,46 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,81 CNH, was einem Abweichen des letzten Schlusskurses um -0,36 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Saurer Intelligent-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Saurer Intelligent in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,1 Prozent. Andere Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt nur um -0,95 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Saurer Intelligent eine Underperformance von -9,15 Prozent aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -0,59 Prozent, wobei Saurer Intelligent 9,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Saurer Intelligent zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die steigende Aufmerksamkeit und die erhöhte Diskussion in den sozialen Medien führen zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Saurer Intelligent liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Selbst der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51 eine neutrale Situation an, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.