Saul Centers ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Saul Centers":

Die Saul Centers Inc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 36,75 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +8,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (39,77 USD) entspricht. Diese Entwicklung wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 37,7 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,49 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Somit erhält die Saul Centers Inc-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in Bezug auf die Saul Centers Inc-Aktie hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies basiert auf der Auswertung von sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen aufzeigt. Daher wird das Sentiment mit "Gut" bewertet. Hinsichtlich der Diskussionsstärke konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Saul Centers Inc-Aktie somit für diesen Aspekt ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Saul Centers Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 63 und der RSI der letzten 25 Handelstage steht bei 36,94. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Saul Centers Inc-Aktie eine positive charttechnische Bewertung, ein gutes Sentiment, eine neutrale RSI-Analyse und eine schlechte Anleger-Stimmung.