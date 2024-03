Sauer Energy Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Aktie von Better For You Wellness weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,54 %. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Better For You Wellness beträgt 42,86 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI von 50,58 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung an.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Better For You Wellness war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht reduziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.