Saudi Falcons Club: Lokale und internationale Falkner wecken die Erwartungen an die größte internationale Falkenauktion der Welt

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -30 % mehr Teilnehmer aus den weltweit führenden internationalen Falkenzucht-Zentren auf der International Saudi Falcons & Hunting ExhibitionFalkner aus der ganzen Welt werden an der vierten jährlichen International Saudi Falcons & Hunting Exhibition in Riad teilnehmen. Die Veranstaltung hat bereits im Vorfeld der Internationalen Falkenzüchter-Auktion, die vom Saudi Falcons Club in Verbindung mit den Aktivitäten der Ausstellung organisiert wird, die Aufmerksamkeit lokaler und internationaler Falkner auf sich gezogen, zumal bei der ersten Durchführung der internationalen Auktion Rekordzahlen verzeichnet wurden. Der teuerste Falke der Welt, „Gyr Qarmousha" (Falco Rusticolus), wurde für 1,75 Millionen SAR (466.000 $) verkauft. Er gehörte dem amerikanischen Falkenzuchtzentrum „Pacific Northwest Falcons", das als eine der besten Falkenfarmen der Welt gilt.Saudi-Arabien ist stolz auf seine Position als weltweites Ziel für Kulturtourismus im Bereich der Falknerei sowie für die Erhaltung des kulturellen und zivilisatorischen Erbes der Region. Es wird erwartet, dass die Zahl der Teilnehmer um 30 % steigt. Die Veranstaltung findet am 25. August in der saudischen Hauptstadt Riad statt und präsentiert Falkenzuchtstationen aus der ganzen Welt, darunter aus den Vereinigten Staaten, Frankreich, Spanien, Polen, Deutschland, Dänemark, Belgien und der Tschechischen Republik. Zusätzlich zu ihren Weltklasse-Falken werden Unternehmen aus der Golfregion und Saudi-Arabien ihre verschiedenen Produkte in den 25 Pavillons der Ausstellung präsentieren.Saudi-Arabien ist es gelungen, die Finanztransaktionsdienste für die Produkte der Ausstellung in das elektronische Zahlungsprogramm zu integrieren, bei dem alle Käufe von Waffen, Munition und Zubehör ausschließlich über die elektronische Plattform des Saudi Falcons Club abgewickelt werden. Es wird erwartet, dass der Wert der kommerziellen Transaktionen während der Ausstellung im Vergleich zu den Zahlen des letzten Jahres um 25 % steigen wird.Die vierte Austragung der Messe wird 10 Tage dauern und es wird erwartet, dass neben der Ausstellung von individuell gestalteten Allradfahrzeugen zum ersten Mal auch Elitefalken und Jagdwaffen präsentiert werden. Ein spezieller Pavillon wurde für modifizierte und seltene Fahrzeuge mit Allradantrieb sowie für Quads eingerichtet, um den unterschiedlichen klimatischen und ökologischen Bedingungen gerecht zu werden, mit denen Jagd- und Outdoor-Fans konfrontiert sind. Es wird erwartet, dass die Ausstellung auch neue Aussteller von individuell gestalteten Allradfahrzeugen aus der ganzen Welt anziehen wird.