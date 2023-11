Saudi-Arabiens Heathrow-Deal erweitert wachsendes europäisches Investitionsportfolio

Saudi-Arabiens mächtiger Staatsfonds erwägt, einen zentralen Verkehrsknotenpunkt zu seinen europäischen Investitionen hinzuzufügen, verbunden mit Kronprinz Mohammed Bin Salman.

Saudi-Arabiens mächtiger Staatsfonds wird voraussichtlich einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt zur wachsenden Liste europäischer Vermögenswerte hinzufügen, die mit dem ölreichen Königreich und seinem de facto Herrscher, Kronprinz Mohammed Bin Salman, verbunden sind. Diese Investitionen sind ein Zeichen dafür, wie Saudi-Arabien zunehmend zu einer aktiven treibenden Kraft beim Deal-making außerhalb der USA wird, die bisher der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit des Königreichs war. Im Folgenden finden Sie eine Liste einiger bedeutender saudischer Investitionen in Europa:

Heathrow Airport: Der öffentliche Investmentfonds gab in dieser Woche bekannt, dass er einen 10-prozentigen Anteil am Londoner Flughafen Heathrow erwerben wird, in einer Transaktion, an der auch das französische Unternehmen Ardian beteiligt ist. Die beiden Investoren werden insgesamt 25% des Flughafens im Wert von 2,4 Milliarden Pfund (3 Milliarden US-Dollar) erwerben. Der PIF, wie der Vermögensfonds bekannt ist, strebt an, langfristiger Partner des Flughafens zu sein, der bereits Souveräne Fonds aus Katar und Singapur als Investoren zählt. Dies geschieht, während Saudi-Arabien einen Plan in Gang setzt, Hunderte von Milliarden Dollar für den Ausbau der heimischen Tourismus- und Reiseinfrastruktur auszugeben, um mehr internationale Besucher anzulocken.

Telefonica: Das staatlich kontrollierte Saudi Telecom Co. gab im September bekannt, dass es einen 10-prozentigen Anteil am spanischen Unternehmen Telefonica SA erwerben möchte, in einer Transaktion im Wert von rund 2,25 Milliarden US-Dollar. STC, wie das zu 64% vom Vermögensfonds des Landes gehaltene Unternehmen bekannt ist, erklärte damals, dass es einen "freundlichen" Ansatz verfolgt und das Management von Telefonica unterstützt. Dennoch löste die Transaktion in Spanien eine kontroverse Reaktion aus, wobei die Regierung erklärte, dass sie in Erwägung zieht, einen eigenen Anteil an dem Unternehmen zu erwerben, um sein "strategisch wichtigstes" Unternehmen vor ausländischen Übernahmen zu schützen und den Einfluss internationaler Investoren einzudämmen.

Aston Martin: Der PIF hält einen 21-prozentigen Anteil am britischen Luxusautohersteller Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc. Der saudische Fonds baute seine Beteiligung im Rahmen einer breiteren Investition in globale Automobilhersteller auf, zu der auch ein 60-prozentiger Anteil am US-Elektrofahrzeughersteller Lucid Group Inc. gehört. Diese Transaktionen sind Teil der breiteren Strategie des PIF, eine heimische Autoindustrie an der Westküste des Königreichs zu entwickeln.

Newcastle FC: Als eine der ersten großen sportlichen Übernahmen durch den PIF war der Fonds in erheblichem Umfang beteiligt an der Übernahme des englischen Premier League Fußballclubs Newcastle United FC für über 300 Millionen Pfund im Jahr 2021. Die Transaktion befand sich einige Zeit in der Schwebe, da die Premier League des Vereinigten Königreichs Zusicherungen einholte, dass der PIF, dessen Vorsitzender Prinz Mohammed ist, unabhängig vom Staat ist. Nach Abschluss der Übernahme präsentierte dies Saudi-Arabiens sportliche Ambitionen und ebnete den Weg dafür, dass das Königreich in diesem Jahr fast eine Milliarde Dollar für internationale Spieler ausgibt, die in die Saudi Pro League wechseln.

Vantage Towers: Der PIF war einer der Anteilseigner, zusammen mit KKR & Co. und Global Infrastructure Partners, in einem Deal zur Übernahme eines Anteils an der Türmeinheit der Vodafone Group Plc im November 2022. Die Transaktion bewertete Vantage Towers AG mit 16,2 Milliarden Euro (17,8 Milliarden US-Dollar).

Teesside: Die von Saudi Aramco kontrollierte Chemiefirma Saudi Basic Industries Corporation investiert fast 1 Milliarde Pfund in ihre Anlage im Nordosten Englands als Teil einer Umstrukturierung ihrer britischen Aktivitäten zur Verringerung von Emissionen. Die Transaktion, angekündigt 2021, wurde vom damaligen britischen Premierminister Boris Johnson als wichtiger Deal begrüßt, der Arbeitsplätze sichert und die Region als Zentrum für Emissionsreduktionen positioniert.

