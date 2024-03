Saudi-Arabien: 40 Milliarden Dollar für KI-Offensive

Saudi-Arabien plant KI-Fonds über 40 Milliarden Dollar, berichtet die New York Times.

Saudi-Arabien plant die Schaffung eines Fonds in Höhe von etwa 40 Milliarden US-Dollar, um in künstliche Intelligenz zu investieren. Vertreter des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) haben in den letzten Wochen Gespräche über eine mögliche Partnerschaft mit der US-amerikanischen Venture-Capital-Firma Andreessen Horowitz und anderen Finanziers geführt. Dabei wurde auch die Möglichkeit erörtert, dass Andreessen Horowitz ein Büro in Riad eröffnet. Diese Diskussionen unterstreichen das Bestreben des Königreichs, sich als ein führendes Zentrum für künstliche Intelligenz außerhalb der USA zu etablieren.

Die Gespräche zwischen PIF-Gouverneur Yasir Al-Rumayyan und Andreessen Horowitz betrafen die Rolle, die die amerikanische Firma spielen könnte, und wie ein derartiger Fonds funktionieren würde, wobei betont wurde, dass die Pläne noch Änderungen unterliegen könnten. Saudi-Arabien signalisierte Interesse daran, eine Vielzahl von Technologie-Start-ups im Bereich der künstlichen Intelligenz zu unterstützen, darunter Chip-Hersteller und groß angelegte Datenzentren.

Der Fonds, an dem sich möglicherweise weitere Venture-Capital-Geber beteiligen werden, soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 seine Tätigkeit aufnehmen. Diese Initiative folgt auf die Aussage von Al-Rumayyan im letzten Monat, in der er das Königreich als potenziellen Hub für künstliche Intelligenz-Aktivitäten außerhalb der Vereinigten Staaten darstellte, basierend auf den Energie-Ressourcen und der Kapazität zur Finanzierung.

Al-Rumayyan betonte den politischen Willen des Königreichs, Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz voranzutreiben und die Technologieentwicklung mit erheblichen Mitteln zu fördern.

