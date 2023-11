Die Saudi-Arab-African Economic Conference beginnt am kommenden Donnerstag

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -unter Mitwirkung von Führungskräften und EntscheidungsträgernDie Saudi-Arab-African Economic Conference wird am Donnerstag, den 9. November 2023, im Hilton Riyadh Hotel in Riad eröffnet. Die Veranstaltung wird Führungskräfte und Entscheidungsträger sowie eine Elitegruppe saudischer, arabischer und afrikanischer Beamter, führende Vertreter aus dem Finanz-, Geschäfts- und Investitionsbereich des staatlichen und privaten Sektors, von Handelsverbänden und internationalen Organisationen sowie prominente Persönlichkeiten aus akademischen Kreisen und Think Tanks zusammenbringen. Seine Exzellenz, der saudische Finanzminister Mohammed bin Abdullah Aljadaan, sagte, dass die königliche Unterstützung für diese Konferenz das Bestreben der Führung widerspiegele, die Beziehungen des Königreichs mit dem afrikanischen Kontinent, der eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft spiele, zu konsolidieren. Die Veranstaltung ist Teil der Bemühungen des Königreichs, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern und Investitionsmöglichkeiten in beiden Ländern zu nutzen.Der Minister fügte hinzu: "Diese Konferenz zielt darauf ab, die Grundlagen der saudischen, arabischen und afrikanischen Partnerschaft in einer Reihe von Wirtschafts- und Investitionsaspekten zu konsolidieren, wie z.B. die Erreichung von Ernährungssicherheit, die Stärkung von Partnerschaften in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Bergbau und Handel, den Abschluss neuer Partnerschaften zwischen afrikanischen und saudischen Unternehmen, die Schaffung einer Plattform für Exporteure und Importeure beider Seiten und die Hervorhebung von Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Energiesektor zur Förderung des Wirtschaftswachstums."S.E. erläuterte, dass die Konferenz eine Plattform für globale und regionale Entwicklungsfonds und -programme bieten wird, um Ideen und Projekte im Rahmen der Konferenzsitzungen und eingehender Gespräche zu erkunden. Die Veranstaltung wird auch Investitionsmöglichkeiten in Saudi-Arabien und Afrika hervorheben.Die Konferenzagenda umfasst sieben Sitzungen, an denen mehrere Hoheiten und Exzellenzen sowie Führungskräfte und Entscheidungsträger aus dem Finanz- und Investitionsbereich teilnehmen. Zu den Themen der Sitzung gehören: die Rolle nachhaltiger Energiepartnerschaften und ihre Bedeutung bei der Erleichterung des Zugangs zu Energiequellen; die Stärkung der Kooperationsrahmen zur Erreichung von Ernährungssicherheit; Investitionen in die Entwicklung von Unternehmen, Infrastruktur und Humankapital; Industrie und Bergbau; die Nutzung des Tourismus für Wachstum; und die Verbesserung der Zusammenarbeit zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung. Auf der Konferenz wird auch eine Reihe von Vereinbarungen unterzeichnet werden.Interessenten für die Teilnahme an der Economic Conference können sich über den folgenden Link anmelden: https://saaec.info/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2266730/Ministry_Of_Finance_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-saudi-arab-african-economic-conference-beginnt-am-kommenden-donnerstag-301977909.htmlPressekontakt:m.iqeeli@mof.gov.sa,05333376538,Mohammed IqeeliOriginal-Content von: The Ministry of Finance Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuell