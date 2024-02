Saturn Oil & Gas Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Anleger-Stimmung bei Saturn Oil & Gas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Faktor zur Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung des Titels führt. Daher bewerten wir die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Saturn Oil & Gas haben wir eine langfristig starke Diskussionsaktivität gemessen und bewerten dieses Signal als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig in der Finanzmarkttechnik verwendeten Indikator. Wir bewerten nun Saturn Oil & Gas anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,32 Punkten, was bedeutet, dass die Saturn Oil & Gas-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 42,11, was darauf hinweist, dass Saturn Oil & Gas weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Saturn Oil & Gas-Aktie beträgt derzeit 2,43 CAD. Der letzte Schlusskurs (2,38 CAD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,06 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Saturn Oil & Gas eine "Neutral"-Bewertung. Auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (2,3 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,48 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Saturn Oil & Gas auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.