Saturn Oil & Gas Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel können kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen können. Bei der Analyse von Saturn Oil & Gas ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Saturn Oil & Gas überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Saturn Oil & Gas weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Saturn Oil & Gas-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hingegen war in etwa gleichbleibend, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Saturn Oil & Gas-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Saturn Oil & Gas-Aktie derzeit +3,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage -2,86 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Saturn Oil & Gas-Aktie, mit einer überverkauften Einschätzung im RSI7, einer schlechten Stimmungslage, einer neutralen Einschätzung in der technischen Analyse und einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung.